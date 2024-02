Eerste glasaal van het jaar gevonden in Halfweg: "Echt een primeur"

De allereerste glasaal van dit jaar werd woensdag in een fuik in Halfweg aangetroffen. De vangst van het door mysterie omgeven beestje markeert de start van de jaarlijkse intrek van paling vanuit zee naar zoet water. NH sprak met Piet Ruijter, die het bijzondere visje vond.

Minuscuul is-ie, het glibberige glasaaltje dat Piet Ruijter op 7 februari in z'n fuik in Halfweg vond. Niet langer dan zeven centimeter en met een omtrek van zo'n anderhalve millimeter, kun je de bijna doorzichtige babypaling met z'n cartooneske oogjes misschien zelfs schattig noemen. Maar dat is niet waarom Piet Ruijter, beroepsvisser in Amsterdam en onderzoeker, zo verrast was toen hij het visje vond.

Deze glasaal was de allereerste die Ruijter dit jaar aantrof. Hij doet onderzoek in opdracht van waterbeheerder Rijnland en Rijkswaterstaat naar wat er allemaal leeft in het water rondom Amsterdam. En zo'n glasaal vinden aan het begin van het jaar: dat is elke keer weer een feestje.

Mysterieus dier

"Het is altijd weer leuk", vertelt een enthousiaste Ruijter. "Een echte primeur. Hoewel ik ze weleens in januari heb gevonden, is ook deze een vlugge zwemmer. En het kan echt nog wel weken duren voor er meer komen, dat is elk jaar weer anders." Halfweg lijkt een populaire stop voor de glasalen: ook in 2020, 2022 en 2023 troffen onderzoekers hier de eerste aal van het seizoen aan.