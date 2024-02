Oudste Hilversummer blaast 106 kaarsjes uit: "Geen flauw idee hoe ik zo oud ben geworden"

Ze heeft het er maar druk mee, meer dan honderd mensen kwamen langs om mevrouw den Boesterd te feliciteren. Zo kwam ook groep acht van de Vondelschool langs haar woning in Villa Marijke Elisabeth te Hilversum, om speciaal voor haar te zingen.

Paradepaartje

Ze is met haar hoge leeftijd tegelijkertijd ook de oudste bewoner van de zorgvilla, en daar zijn ze enorm trots op. "Mevrouw den Boesterd is de oudste bewoonster van Villa Marijke Elisabeth die we hebben gehad, en het is écht ons paradepaardje; het gezicht van het huis. We zijn allemaal heel erg dol op haar."

Hoe ze ervoor heeft gezorgd dat ze zo oud is geworden, weet de Hilversumse eigenlijk niet. "Ik heb er geen flauw idee van. Toen ik honderd werd had ik nooit gedacht hoe het zou zijn als ik nóg ouder zou worden", vertelt ze.