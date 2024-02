Liveblog: balend AZ ziet FC Twente uitlopen in strijd om plek drie; beste seizoenstijd en zilver voor Klaver

KZ heeft KCC getrakteerd op een 26-19 nederlaag. De Kogers zijn duidelijk de bovenliggende in Wormer. Marijn van den Goorbergh is met acht treffers zeer belangrijk in de overwinning.

De Noord-Hollandse derby tussen Blauw-Wit tegen Groen Geel is zondag in de Korfbal League. NH Sport is daarbij en na afloop kan je daar een samenvatting zien op onze kanalen.