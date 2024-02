Lees terug: balend AZ ziet FC Twente uitlopen in strijd om plek drie; beste seizoenstijd en zilver voor Klaver

KZ heeft KCC getrakteerd op een 26-19 nederlaag. De Kogers zijn duidelijk de bovenliggende in Wormer. Marijn van den Goorbergh is met acht treffers zeer belangrijk in de overwinning. KZ staat tweede achter LDODK met een puntje minder.

De Noord-Hollandse derby tussen Blauw-Wit tegen Groen Geel is zondag in de Korfbal League. NH Sport is daarbij en na afloop kan je daar een samenvatting zien op onze kanalen.