In beeld: Haringdonk viert feest met allereerste Prinses Carnaval

Enkhuizen is dit weekend omgedoopt tot Haringdonk voor de jaarlijkse viering van carnaval. Jong en oud verzamelde aan het begin van de middag bij de rand van de stad, voor de optocht van 2024. WEEFF-fotograaf Peter Goedhart was bij het kleurige feest aanwezig.

De optocht startte vanmiddag om 13.00 uur, waarna de stoet vertrok richting het stadhuis van Enkhuizen. Daar werd op het bordes de sleutel overhandigd, waarna het carnavalsfeest verder kon losbarsten. Dit zal vannacht tot in de kleine uurtjes gevierd worden.

Eerste Prinses Carnaval ooit

Een van de stralende middelpunten van de optocht vanmiddag was Ellie van der Schriek. In november vorig jaar, op de elfde van de elfde, werd zijn benoemd als eerste Prinses Carnaval in de geschiedenis van carnavalsvereniging De Haringhoppers.

Gesteund door haar man Gertjan, en met zowel een mannelijke als vrouwelijke Raad van Elf in de optocht, ging Prinses Florellie voorop in het carnaval dat dit jaar 'laat gelijkheid tot bloei komen' als thema heeft.

Bekijk hieronder de fotoreportage van WEEFF-fotograaf Peter Goedhart.