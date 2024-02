Nog steeds herstelwerk na storm Poly, vrijwilligers knappen Wormerveers park op

Zeven maanden geleden trok storm Poly over ons land en nog altijd zijn groenbedrijven in de weer met de schade ervan. In het Wormerveerse Wilhelminapark was het een enorme puinhoop na de storm. Het park is in particuliere handen en er was niet voldoende geld om de schade te herstellen. Met een inzamelingsactie en hulp van drie groenbedrijven werd er zaterdag alsnog actie ondernomen.

Een inzamelingsactie, een gift van duizenden euro's van organisatie Trees for All, belangeloze hulp van drie hoveniersbedrijven en genoeg vrijwilligers om vandaag te helpen. Om het af te maken wordt zelfs de lunch gesponsord door de pizzazaak. Voorzitter Harold Bakker van Vereniging Wilhelminapark is er nog steeds van onder de indruk. "Wat er vandaag ook verder gebeurt, mijn dag kan niet meer stuk." Het park is in handen van een vereniging en daarom draagt de gemeente een stuk minder bij. "Het was van origine van een welgestelde familie", legde vrijwilliger Lilian Rijnja vorig jaar uit aan NH. De grote tuin is cadeau gedaan aan een vereniging en die onderhoudt dit nu. "Het is het enige park met een eigen parkwachter in dienst." Tekst loopt door onder de foto.

Herstelwerkzaamheden in het Wilhelminapark in Wormerveer - Foto: NH

De kinderen van Urszula van Zadelhoff groeiden op in het park en ze houdt erg van de plek, die ze zowat als haar achtertuin beschouwt. Toen het na de storm zo'n puinhoop was, kon ze het niet aanzien en besloot ze een inzamelingsactie te houden. Met succes, er kwam een kleine 7.000 euro binnen. Ze had niet verwacht dat haar actie zoveel impact zou hebben. "Er hebben ook mensen gedoneerd van buiten Wormerveer. Er kwamen donaties van mensen die vroeger in de buurt hebben gewoond. Het park betekent heel veel voor heel veel mensen. In die paar maanden is echt tastbaar te zien wat er met het geld is gebeurd."