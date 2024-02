Gekraakte prostitutieramen in Wallengebied worden ontruimd

De krakers die de prostitutieramen hebben gekraakt in het Sint Annenkwartier in het Wallengebied moeten maandagochtend vetrokken zijn. Dat heeft de rechtbank deze week besloten. De krakers zaten sinds 19 januari in de voormalige peeskamers.

''t Hoerenhuys', zoals de krakers de verzameling ramen hadden gedoopt, werd gekraakt om solidariteit te betuigen aan sekswerkers die strijden tegen de komst van het erotisch centrum in Zuid. Een woordvoerder van de krakersgroep liet destijds weten dat het nog te bouwen erotisch centrum in Zuid 'in feite een erotische gevangenis is'.

Nadat de eigenaar van de ramen aangifte had gedaan, heeft de rechtbank nu geoordeeld dat de krakers moeten vertrekken. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de krakers voor 09.00 uur aankomende maandag weg moeten zijn. Mochten de krakers het pand niet hebben verlaten, dan wordt er overgegaan tot ontruiming.

In een reactie laten de krakers weten met tevredenheid terug te kijken op de kraak. "We zijn een samenwerking aangegaan tussen twee groepen die elk op hun eigen manier gemarginaliseerd worden, namelijk krakers en sekswerkers. We hebben onze krachten gebundeld in onze gezamenlijke strijd voor autonomie in de stad en tegen gentrificatie. Die strijd zetten we voort, ontruiming of niet."