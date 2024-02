Haarlemmer slaat alarm om inbrekers in woning, politie wacht duo buiten op

Een bewoner van de Churchilllaan in Haarlem heeft een spannende avond achter de rug: toen hij zag dat twee inbrekers zijn woning waren binnengedrongen, belde hij de politie. Toegesnelde agenten zagen hoe de twee verdachten uit de woning klommen en hielden ze aan.

Rond 23.15 uur merkt de man dat hij ongenode gasten in zijn woning heeft, en belt de politie. Hij is op dat moment zelf niet in de woning en ziet de inbrekers door het raam.

De politie stuurt onmiddellijk enkele agenten naar het huis. Zodra ze ter plaatse zijn, ziet de politie hoe twee inbrekers uit de woning klauteren, waarvan er één - een 25-jarige Hoofddorper - onmiddellijk in de boeien wordt geslagen.

De tweede verdachte - een 25-jarige Haarlemmer - wordt na een korte achtervolging en met behulp van een stroomstootwapen opgepakt. De twee zijn naar het bureau gebracht, waar ze worden verhoord.