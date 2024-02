Twee auto's uitgebrand in Heerhugowaard, politie vermoedt brandstichting

Rond 2.00 uur vannacht werden buurtbewoners wakker van een harde knal. Toen ze naar buiten keken, zagen ze dat er twee auto's in brand stonden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het vermoedelijk om brandstichting gaat. "Er wordt verder sporenonderzoek gedaan", laat hij weten. De twee auto's waren niet meer te redden.

Naast de brandende auto's stond ook een andere auto geparkeerd. Deze is ook zwaar beschadigd geraakt door de vlammen. De politie is nog op zoek naar getuigen of beelden van dashcams of deurbelcamera's.