Fietsers met een verhaal: film over het Streetwise Cycle Team

In een werkplaats in Oost komen elke vrijdagochtend de fietsers van het Streetwise Cycle Team bij elkaar om te trainen. Het is een uiteenlopende groep mensen, bij elkaar gebracht door de Regenboog Groep met allemaal een eigen verhaal. Sommigen met een verslavingsachtergrond, anderen zijn statushouders of eenzame buurtbewoners.

Voor veel deelnemers geeft het fietsen een gevoel van vrijheid, al is de reden voor deelname voor iedereen anders. “Als je fietst, heb je geen tijd om te piekeren waar je dagelijks om piekert, het is tijd voor jezelf", vertelt Cedric. Voor sommige deelnemers is het fietsen dagbesteding, voor andere is het een hobby of een passie. “We zijn allemaal heel verschillend, maar wat overeenkomt, is de passie en liefde voor het fietsen. Dat delen we graag.”

Op het Amsterdams Buurtfilmfestival zijn vandaag twintig verschillende films te zien. Alle films gaan over Amsterdam, de inwoners en haar verschillende buurten. De films worden beoordeeld door een professionele vakjury.

Streetwise Cycle Team gaat om 14.30 uur in première in de OBA op het Oosterdokseiland.