Brand in Haarlems wooncomplex door probleem met fietsaccu: deel van pand ontruimd

In een appartement in wooncomplex De Meester aan de Haarlemse Verspronckweg heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur is begonnen in een fietsaccu. De bewoners van het appartement zijn ongedeerd en konden buiten wachten op de brandweer.

De vlammen uit de accu zijn volgens de hulpdiensten overgeslagen op andere voorwerpen of inboedel. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. "Voor de zekerheid zijn daarom een ambulance en een dierenambulance die kant op gekomen. De dierenambulance is erbij vanwege de kat van de bewoners, maar het lijkt er nu op dat het dier het goed maakt", zegt de woordvoerder.

De brand brak uit in een appartement in de bovenste verdieping van het pand. Bewoners belden de hulpdiensten en gaven aan dat de fietsaccu in brand stond. "De bewoners zijn zelf naar buiten gegaan en hebben daar op de brandweer gewacht", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NH weten. Een deel van het pand is ontruimd.

Fietsaccu vliegt in brand in Haarlems wooncomplex De Meester Inter Visual Studio

Of de accu op het moment van de brand werd opgeladen, is niet bekend. "Zodra de brand helemaal uit is, zal het brandonderzoek daar antwoord op geven."

De brand was in dit geval snel onder controle, maar het is over het algemeen moeilijker om accu's te blussen. "Je moet de accu gedurende een langere tijd onderdompelen in water, anders kan ie weer ontvlammen", zegt de woordvoerder.

Hoewel het niet duidelijk is hoe deze brand is ontstaan, wil ze benadrukken dat (fiets)accu's nooit 's nachts of zonder toezicht moeten worden opgeladen vanwege het brandgevaar. "Het gevaar zit hem niet alleen in fietsaccu's, maar ook scootmobiels of hoverboards hebben een accu."