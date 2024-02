Man meerdere keren met mes gestoken in steeg vlak bij de Dam

In de Jonge Roelensteeg, tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Kalverstraat, is vannacht een man meerdere keren gestoken met een mes. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de dader.

De steekpartij vond iets voor 03.30 uur plaats in de steeg vlak bij de Dam. Volgens een woordvoerder van de politie is de man gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar ligt hij niet in een kritieke toestand. Rond de plek van het incident heeft de politie onderzoek gedaan en naar de dader gezocht.

Wat de aanleiding was van de steekpartij is voor de politie nog niet duidelijk. Ook wie het slachtoffer heeft neergestoken is niet bekend. De politie roept getuigen die iets hebben gezien rond de locatie of die meer weten van het incident op om zich te melden. Ook aan omwonenden of bedrijven met een videodeurbel wordt gevraagd om de beelden te delen.