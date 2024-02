Operationeel directeur Melkweg creëerde angstcultuur onder werknemers

De operationeel directeur van de Melkweg zorgt volgens een groep medewerkers voor een angstcultuur binnen de concerthal. Na diverse klachten is er een onderzoek uitgevoerd door de ondernemingsraad. Daarin zou naar voren komen dat er volgens de medewerkers meerdere gevallen van grensoverschrijdend gedrag hebben plaatsgevonden. De Melkweg laat weten op de hoogte te zijn van de klachteninventarisatie en verbaasd te zijn over de inhoud.

De ondernemingsraad heeft tijdens dat onderzoek met 24 van de ongeveer honderd medewerkers gesproken. Uit die gesprekken werd duidelijk dat het personeel angstig is om hun ervaringen te delen en dat privé-informatie wordt doorgespeeld. Daarnaast zouden werknemers zich niet gehoord voelen, zo blijkt uit gedeeltes die AT5 over het document met klachten heeft gezien en te horen kreeg. Voorvallen die worden beschreven gaan onder andere over werknemers die zich geïntimideerd voelen, het kleineren van het personeel wanneer ze hun mening geven en dat het personeel het gevoel heeft niet serieus te worden genomen. De operationeel directeur zou zich daarnaast niet professioneel opstellen in situaties die volgens de ondertekende gedragscodes van groot belang zijn voor de concerthal. 'De fascist' De operationeel directeur werkt sinds de zomer van 2022 bij de Melkweg en focust zich onder andere op de financiële administratie, het gebouwbeheer en de publiekservices. Bij de ondernemingsraad zijn de afgelopen tijd 'meerdere zorgwekkende meldingen' binnengekomen over het gedrag van de directeur en hoe hij met bepaalde zaken omgaat. De directeur zou daarnaast hebben verteld dat hij bij zijn vorige werkgevers bekend stond als 'de nazi' of 'de fascist'. Dat zou hij ook op een trotse manier hebben gezegd. Verder vragen de medewerkers zich af of de operationeel directeur beslissingen neemt die voortkomen uit zijn eigen belang. Roddelcultuur Uit een aantal voorbeelden komt naar voren dat er een roddelcultuur bij de concerthal zou heersen. Dingen zouden vaak achter de rug van medewerkers om worden gezegd. Ook zijn er meldingen bij de ondernemingsraad binnengekomen dat vertrouwelijke informatie werd doorgespeeld naar anderen.

De operationeel directeur zou neerbuigend zijn over de voorgaande directies, contracten van medewerkers en de mening van personeelsleden. Opmerkingen in de trant van "je gaat gewoon je mond houden verder" kregen medewerkers te horen nadat ze zich uitspraken over iets. Door de roddel- en angstcultuur durft een gedeelte van het personeel hun ervaringen niet openlijk te delen tijdens het onderzoek en dat ook zelfs niet anoniem te doen. Intimidatie In de klachteninventarisatie wordt ook een aantal zaken genoemd waarin de operationeel directeur intimiderend overkwam. Zo kregen medewerkers die een petitie waren gestart over een arbeidsconflict, te horen dat ze de petitie moesten verwijderen. Bij een spoedvergadering over een staking werd het personeel verplicht om fysiek aanwezig te zijn, online aansluiten mocht niet. De organisatoren van de mogelijke staking voelden zich daardoor geïntimideerd en konden niet het gesprek aangaan over de staking. Daarbij wordt ook een aantal keren aangekaart dat de directeur incidenten niet juist heeft afgehandeld. Zo kwam er een klacht binnen van een organisator dat er op een evenement racistische opmerkingen werden gemaakt door iemand van het Melkweg-personeel, maar zouden er geen stappen zijn ondernomen na het incident. In het eigen ondernemingsplan beschrijft de Melkweg hun missie over gelijkheid als volgt: "De uitdaging voor de Melkweg als publieke instelling is in verbinding te blijven met, en toegankelijk te zijn voor stadsbewoners die soms totaal verschillende percepties hebben ten aanzien van vrijheid en gelijkwaardigheid." Medewerkers gaven daarom aan niet te begrijpen dat er geen stappen werden gezet. De concerthal heeft ook de 'Code Diversiteit en Inclusie' ondertekend en verplicht trainingen over het onderwerp racisme. De ondernemingsraad heeft de inventarisatie van de klachten neergelegd bij de Raad van Toezicht van de Melkweg. De OR adviseert in het document dat er een enquête moet worden gehouden op het gebied van veiligheid en een 'giftige werksfeer' binnen de Melkweg en verzoekt de directie om in gesprek te gaan over de klachten.

"We zijn in goed overleg wat we hiermee kunnen doen" Reactie Melkweg op de klachteninventarisatie

De Melkweg laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de klachteninventarisatie en dat het signaal dat de werknemers hiermee afgeven serieus gaat worden genomen. "We zijn in goed overleg wat we hiermee kunnen doen." Melkweg verbaasd over klachten De concerthal geeft aan de afgelopen anderhalf jaar 'heel hard' te hebben gewerkt aan een prettig werkklimaat. Zo zijn en trainingen aangeboden over het verschillende onderwerpen die daarmee te maken hebben en is er een interne en externe vertrouwenspersoon aangesteld. De Melkweg is daarom ook naar eigen zeggen verbaasd dat er klachten zijn binnengekomen bij de ondernemingsraad over de directie en betreurt het dat er naar de pers is gestapt 'voordat wij gesprekken hebben kunnen voeren over het eerdergenoemde signaal'. Ook de ondernemingsraad van de Melkweg noemt het 'heel vervelend' dat het stuk naar buiten is gekomen. "Hiermee komt onze integriteit als ondernemingsraad op het spel te staan, terwijl we juist samen met de RvT en de directie prettige en constructieve gesprekken voeren over hoe we beleid rondom omgangsvormen en gedrag nog beter kunnen implementeren bij alle afdelingen van onze organisatie."

Volledige reactie Melkweg We zijn ermee bekend dat er een document met een aantal anonieme klachten bij onze Raad van Toezicht ligt. Het staat bij ons hoog in het vaandel dat iedere werknemer met veel plezier zijn werk kan doen. Conform ons beleid nemen we ook dit signaal serieus en zijn we in goed overleg wat we hiermee kunnen doen. De afgelopen anderhalf jaar heeft de organisatie heel hard gewerkt aan het inrichten van alle processen ten aanzien van een prettig werkklimaat. We hebben een visie met bijbehorend beleid opgesteld ten aanzien van omgangsvormen en integriteit. Dit hebben we gedaan omdat we het enorm belangrijk vinden dat iedere medewerker van de Melkweg in een prettige omgeving en met veel plezier diens werk kan doen en weet welke routes er zijn als men ergens tegenaan aanloopt. We hebben de hele organisatie trainingen over deze onderwerpen aangeboden, zodat iedereen op de hoogte is van de koers die wij als organisatie varen en tools krijgt aangeboden om hiernaar te kunnen handelen. Ook is er een interne en een externe vertrouwenspersoon aangesteld. In gesprekken van de afgelopen tijd spreken medewerkers in onze organisatie zich erover uit dat ze blij zijn met deze veranderingen, men is positief over de nieuwe koers en de visie op hoe we in onze organisatie met elkaar omgaan en waar we als organisatie voor staan. Met bovenstaande in gedachten verbaast het ons dat er anonieme klachten zijn die betrekking hebben op de directie, die juist staat voor een veilige organisatie en zich daar heel hard voor inzet. Het betreurt ons dan ook dat voordat wij gesprekken hebben kunnen voeren over het eerdergenoemde signaal, iemand op eigen initiatief ervoor heeft gekozen om deze vertrouwelijke interne informatie door te spelen naar de pers

Volledige reactie ondernemingsraad Melkweg We vinden het heel vervelend dat een vertrouwelijk stuk met anonieme klachten van enkele medewerkers gedeeld is met AT5. Iemand heeft hier eigenhandig gehandeld, daar schrikken we van en daar doen wij dan ook graag afstand van. Hiermee komt onze integriteit als ondernemingsraad op het spel te staan, terwijl we juist samen met de Raad van Toezicht en de directie prettige en constructieve gesprekken voeren over hoe we beleid rondom omgangsvormen en gedrag nog beter kunnen implementeren bij alle afdelingen van onze organisatie. We willen met klem benadrukken dat er geen sprake is van een rapport. Het betreft enkel een document met klachten, met daarbij het verzoek aan de directie om de dialoog hierover aan te gaan. Dat is een interne aangelegenheid en we hebben het vertrouwen dit zelf goed op te kunnen pakken met onze directie. Nogmaals, we willen afstand doen van het feit dat dit vertrouwelijke document naar buiten is gekomen en we betreuren dat hiermee het vertrouwen in onze directie mogelijk geschaad wordt.