Aalsmeerse kunstenaars tonen pracht van Westeinder in historisch oud-Raadhuis

In Aalsmeer wonen behoorlijk veel kunstenaars en dat is niet heel vreemd. Het natuurrijke dorp is namelijk enorm fotogeniek. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) wil lokale kunstenaars een podium geven. Schilder Henry Calvetti en fotograaf Ria Scheewe exposeren daarom anderhalve maand in het oude Raadhuis.

De twee wonen beiden al jaren in Aalsmeer en laten zich vaak inspireren door de Westeinderplassen. "Ik vind het water heel fascinerend, maar voornamelijk de ruimte en de luchten die je erboven ziet. Het is elke keer weer anders", vertelt Ria. Ze heeft onder andere een foto van stormachtige wolken die over de plassen krullen in haar collectie hangen.

Henry vindt het leuk om met olieverf en zijn penseel de wilde golven en onvoorspelbare luchten vast te leggen. Hij maakte onder andere een schilderij van de bekende watertoren, maar dan wel zijn eigen versie. "Dat vind ik leuk aan schilderen. Ik maak eerst een foto, maar vind het schilderij uiteindelijk veel mooier dan de foto, omdat ik het zelf kan maken zoals ik wil."

Juiste momenten

Voor Ria is de kunst vooral het kiezen van de juiste momenten. Ze woont achter de watertoren en dus vlak bij de plassen. "Ik fotografeer bijvoorbeeld als het stormt of juist heel mooi weer is. Meestal in de ochtend als de zon opkomt of in de avond als de zon weer onder gaat."

De kunstenaars zijn apetrots dat de stichting juist hún werk heeft uitgekozen om in het historische gebouw aan het publiek te laten zien. In eerdere exposities hing er werk van kunstenaars vanuit het hele land.

Aalsmeerse kunst

"Maar die waren bij de Aalsmeerders niet zo bekend, dus het trok vooral echte kunstliefhebbers", vertelt Ulla Eurich van KCA. "Toen kwamen we met het idee om het een Aalsmeers tintje te geven en zo de Aalsmeerders te prikkelen om naar beeldende kunst te komen kijken."

De exposities hebben dus allemaal een link met Aalsmeer. In dit geval een dubbele link, omdat de kunstenaars uit Aalsmeer komen én veel van hun kunstwerken het dorp tonen. De tentoonstelling is tot en met 17 maart iedere vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken.