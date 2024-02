Nieuwe blauwe kaart kent risico's volgens oud-toparbiter Ruud Bossen: "Kans op blessures wordt groter"

De rode en gele kaart zijn niet weg te denken uit het voetbal, maar de kans bestaat dat scheidsrechters binnenkort ook een blauwe kaart op zak hebben. Volgens The Telegraph wil de FIFA vanaf volgend seizoen experimenteren met de blauwe kaart. Volgens voormalig topscheidsrechter Ruud Bossen heeft dat zowel voor- als nadelen, zegt hij in de radio-uitzending van NH Sport.

De blauwe kaart wordt in het leven geroepen om onsportieve overtredingen, zoals het onderbreken van een veelbelovende aanval, te bestraffen. Ook zullen protesterende voetballers met een blauwe kaart worden bestraft.

"De huidige regel is dat alleen de aanvoerder verhaal mag halen bij de scheidsrechter, maar er komen soms wel zes of zeven spelers naar de scheidsrechter", zegt Bossen, die 616 officiële wedstrijden floot in het betaald voetbal. "Als je dan twee blauwe kaarten kan uitdelen, heeft dat misschien als gevolg dat spelers minder gaan protesteren."

Tekst loopt verder onder de uitleg van Ruud Bussen.