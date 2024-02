Amsterdam aA nl Waarom verloren Felyx en de Fixbrigade de aanbesteding?

Zowel deelscooteraanbieder Felyx als energiebespaarder de Fixbrigade verloren de afgelopen tijd een aanbestedingsprocedure bij de gemeente. Ze vinden het onbegrijpelijk, maar volgens advocaat Richard-Jan Roks zijn dit soort procedures wel eerlijk. "Voor iedereen geldt: het is niet een voorrecht dat, omdat je het al hebt gedaan, je dan altijd de vergunning blijft behouden."

Daan Becker denkt daar anders over. De CEO van Felyx zegt afscheid van zeker veertig werknemers te moeten nemen. Hoewel het bedrijf in twaalf steden actief is, zou het verlies van Amsterdam volgens hem voor een volledig faillissement kunnen zorgen. Ook moeten de 385 deelscooters weggehaald worden. Naar de andere steden kunnen die (nog) niet en het eventueel verkopen zal maar een paar honderd euro per scooter opleveren.

Foto: AT5

Hij vermoedt dat hij tijdens de aanbestedingspocedure te voorzichtig is geweest en dat de gemeente daarom voor een andere aanbieder van deelscooters koos. "Wij hebben misschien iets minder de 100 procent belofte gemaakt op punten waar we ook niet geloven dat we dat kunnen doen. En daar worden we nu op afgestraft." Wethouder Rutger Groot Wassink (Duurzaamheid) ging deze week in op het verliezen van de aanbesteding van de Fixbrigade. "Er is nooit de garantie gegeven dat de Fixbrigade wel even deze opdracht zouden krijgen. Dat kun je namelijk niet doen met opdrachten van deze omvang", zei Groot Wassink.

Roks houdt zich al 32 jaar bezig met aanbestedingsrecht. Hij benadrukt dat aanbesteden is ingevoerd om te voorkomen dat overheden aan vriendjespolitiek doen en om keuzes goed controleerbaar te maken. "Iedereen die wil kan meedoen, maar moet dan wel aan de eisen en voorwaarden van de aanbesteding voldoen."

Speelde kritiek op foutgeparkeerde scooters een rol? Felyx lag regelmatig onder vuur omdat sommige geparkeerde deelscooters stoepen, zebrapaden of blindegeleidestroken blokkeerden. Gebruikers van X deelden foto's onder de naam #Felyxchallenge. In de beoordelingscriteria voor het uitdelen van de vergunning stond het 'parkeerplan' als een van de twaalf punten genoemd. Daarin moesten 'maatregelen om overlast van hinderlijk geparkeerde deelscooters te voorkomen' staan. Becker zegt dat gebruikers tegenwoordig een foto moeten maken als ze de deelscooters parkeren. Volgens hem doet zijn bedrijf het 'relatief goed in de industrie'. Felyx zou op dit punt 'de volle punten' gekregen hebben Ook Roks denkt niet dat dit een argument was om afscheid te nemen van Felyx, mede gezien het feit dat het totale aantal deelscooters omhoog gaat. "De gemeente vindt elektrische deelscooters op zich heel goed. Dat je minder benzinescooters in je stad hebt. Maar ook daarvoor geldt weer: de vergunning om dat te mogen doen is een schaarse vergunning. Die mag je niet zomaar aan één partij geven. Daar zul je een openbare procedure voor moeten hanteren. En daarvan is de uitkomst helaas niet in het voordeel van de zittende leverancier."

Hij begrijpt dat Felyx en de Fiksbrigade het onterecht vinden. Op het argument van Felyx dat het nog maar de vraag is of de nieuwe partij de beloftes waarmaakt zegt hij: "Die partij wordt straks op zijn beloftes gecontroleerd en afgerekend. Als die daar onverhoopt niet aan zal voldoen, dan kan de gemeente daar maatregelen tegen nemen. Maar voor iedereen geldt: het is niet een voorrecht dat, omdat je het al hebt gedaan, je dan altijd de vergunning blijft behouden." Becker gaat nog in gesprek met de gemeente, mocht dat op niks uitlopen dan wil hij naar de rechter stappen omdat hij vindt dat er fouten zijn gemaakt bij de aanbesteding. De gemeente gaat ook praten met de Fixbrigade, om te zien of zij op een andere manier voor de gemeente kunnen werken.