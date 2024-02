Nog weken tot de première, maar nostalgische film over Hilversum blijkt nu al kaskraker

Een nieuwe documentaire over Hilversum toont zeldzame zwart-wit beelden van de stad tussen 1924 tot 1974. De film is gemaakt ter gelegenheid van het 600-jarig jubileum van Hilversum. In maart gaat 'Hilversum in Zwart-Wit' in première, maar nu al blijkt de animo groot: het Filmtheater heeft inmiddels zo'n 500 kaartjes verkocht, vergelijkbaar met blockbusters.

"Het 600-jarig bestaan van Hilversum was de aanleiding van deze film", vertelt Hoogenraad. "Bij zo'n jubileum wil je natuurlijk ook weer even de geschiedenis induiken. Wat is er in al die jaren gebeurd?" Samen met Huijsing, bekend van het radioprogramma Vroege Vogels, sloot hij zichzelf dagenlang op in de archieven van Beeld & Geluid, opzoek naar de mooiste zwart-wit beelden van de stad.

Meteen daarna volgt het alleroudste beeld dat in Hilversum gemaakt is: Een zwart-wit video uit 1924. En dat zet de toon voor de rest van de film. Een uur lang zijn in chronologische volgorde kleurloze beelden te zien van de stad tussen 1924 tot 1974. Ze worden, met hier en daar wat humor, aan elkaar gepraat door Pieter Hoogenraad. Hij is historicus en maakte de film samen met Joost Huijsing (productie) en Johan Commu (montage).

De documentaire begint met dronebeelden van het Hilversum zoals wij dat nu kennen. De dronecamera vliegt langs de 100 meter hoge Sint Vituskerk en over Museum Hilversum. Twee gebouwen die een prominente rol hebben in de rest van de film.

Enkele beelden hebben ze toch aangekocht, zoals een video uit een polygoonjournaal waarin een jonge Hans Wiegel en Jan Nagel met elkaar debatteren in het Hilversumse raadhuis. "Dat was zulk mooi uniek beeld. We hebben er toch voor gekozen deze wel aan te kopen."

Maar dat is lang niet het enige materiaal dat indruk maakt. Zo zijn er beelden van een 9-jarige prinses Beatrix als bruidsmeisje voor de doopsgezinde kerk aan de Boomberglaan, zien we Jan van Zutphen met lange baard en al vergaderen over het gloednieuwe sanatorium Zonnestraal en opent voormalig burgemeester Lambooij het Raadhuis, Dudoks meesterwerk.

Grote veranderingen

De stad is vaak moeilijk te herkennen op de soms wel 100 jaar oude beelden. Pas wanneer door de stem van Pieter Hoogenraad wordt verteld dat we naar beelden van de Groest kijken, gaat er een lampje branden. Ook de Langestraat, de Oude Haven en de Kerkstraat zijn nauwelijks herkenbaar.

Maar dan is daar weer de Sint Vituskerk, Museum Hilversum of het Raadhuis, en dan lukt het je weer een beetje te oriënteren.

De film zit niet alleen vol met beelden van oude straten. Ook zwemwedstrijden, wielrenrondes en atletiekwedstrijden uit de vorige eeuw worden getoond. Maar de meeste aandacht gaat naar de (inter)nationale allure van de stad: Hilversum als centrum van radio en televisie. Wanneer de VARA een jubileumfeest geeft, komen vanuit heel het land 100.000 bezoekers naar Hilversum. Ongeveer net zoveel als het aantal inwoners van de stad op dat moment.

Vanaf de jaren 70 komen de eerste amateurbeelden. Hilversum begint steeds meer te lijken op het Hilversum dat wij nu kennen. Daarmee eindigt de film Hilversum in zwart-wit.

Première

De documentaire gaat 2 maart in première in het Filmtheater in Hilversum. Er zijn inmiddels al 500 kaartjes verkocht, vergelijkbaar met blockbusters, vertelt een medewerker van het Filmtheater. "De eerste twee vertoningen zijn al uitverkocht en de derde bijna. De film is nu al een succes en dat terwijl hij nog niet eens getoond is."

Pieter Hoogenraad en Joost Huijsing zijn in ieder geval blij met het eindresultaat. "Volgens mij is het een goed document geworden, prachtig in elkaar gezet door Johan Commu. Nu hopen dat de Hilversummers er hetzelfde over denken!"