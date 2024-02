Bloemenwinkel geteisterd door seriedief, radeloze medewerker post foto en kenteken

Al een jaar lang steelt een onbekende man bloemen uit de winkel van Holland Blumen Markt in Heiloo. Ondanks duidelijke beelden van hem, inclusief zijn auto en kenteken, doet de politie er weinig mee. Nadat hij onlangs wéér toesloeg was voor medewerkster Mariëlle Kouw de maat vol. Ze gooide alle informatie op Facebook, maar tot een gouden tip heeft het nog niet geleid. "Blijkbaar kent niemand hem hier."

Het bedrijf heeft een onbemande bloemenwinkel aan de straatkant, die 24/7 geopend is. Als klanten ervoor gaan staan, schuift de deur automatisch open. Betalen kan contant of per QR-code. Dat gaat meestal goed: "Mensen zijn eerlijk en oprecht, maar je hebt ze er altijd wel tussen zitten die te weinig of helemaal niet betalen", verklaart Mariëlle Kouw aan mediapartner Streekstad Centraal. In de winkel hangen daarom meerdere camera's.

Maar deze seriedief maakt het wel erg bont. "Hij doet dit nu ongeveer een jaar. Dan rekent hij niet af of met een paar muntjes. Soms zitten er weken tussen, soms een paar maanden. We hebben het allemaal op video staan. Ik denk dat hij het nu een keer of tien heeft gedaan."

Paar honderd euro

Voor hoeveel de grijpgrage man aan bloemen heeft gestolen weet ze niet precies. "Maar het is inmiddels wel een paar honderd euro." Na een jaar heeft ze er schoon genoeg van en hoopt via een publieke actie te achterhalen wie de terugkerende dief is.

Er wordt wel vaker gestolen uit de winkel. "We hebben wel eens gehad dat iemand de hele kas meenam", vertelt Mariëlle. "Daar zijn we toen nog mee op tv geweest in Hart van Nederland." Ook daar had het bedrijf camerabeelden, foto's en het kenteken. "En dan nog zei de politie: 'Dit is geen bewijs'. Dat is wel frustrerend natuurlijk."

En ontmoedigend, want inmiddels doen ze bij het bedrijf geen moeite meer om de politie te informeren. "Een zinloze actie, ze doen er helemaal niks aan."

Eigen boontjes doppen

Toch neemt ze de politie niets kwalijk. "We snappen het wel. Iedereen heeft het druk, er is overal personeelstekort. En normaal proberen we het ook allemaal zelf wel op te lossen, willen we niet echt een aangifte doen met de mogelijke consequenties voor diegene. Maar we zijn nu wel ten einde raad."

Op de beelden die Mariëlle op de Facebookpagina 'Je bent Heilooër als...' deelt, is een man met een muts op vol in beeld te zien. De andere foto toont een zilverkleurige Toyota. Ook deelt ze zijn kenteken.

Tekst loopt door na de foto.