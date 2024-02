Vrijwilligers gaan duizenden jonge boompjes in Medemblik redden van de ondergang

Overal op recreatiegebied De Vooroever bij Medemblik staan zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben om uit te groeien tot volwaardige bomen. Ze krijgen te weinig licht, ze staan te dicht op elkaar of te dicht bij het pad.

Daarom worden de boompjes uitgegraven en neergezet op een tijdelijke plantplek. Van daaruit worden ze verder verspreid over de gemeente. Ook vrijwilligers mogen boompjes mee naar huis nemen.

Zo probeert de gemeente klimaatverandering tegen te gaan. "We willen gaan voor meer groene wijken, want daarmee realiseren we meer biodiversiteit, minder hittestress en een sterkere natuur", aldus wethouder Harry Nederpelt.