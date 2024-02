Actie voor behoud administratiehulp: "Ik kan niet lezen, ze helpen altijd"

Stichting Raad is Daad, die Amsterdammers helpt met hun administratieve rompslomp, kan door veranderingen bij de verhuurder van hun pand in de Kolenkitbuurt hun werk niet meer doen. Dat zegt oprichter Özlem Bayar. In plaats van twaalf uur, kan de stichting de buurtbewoners nu nog vier uur per week helpen. Dat is niet genoeg om hun cliënten uit hun kwetsbare positie te helpen, vindt Bayar. "Op deze manier stapelen de financiële problemen zich op."

In negen maanden tijd heeft de stichting naam gemaakt in de Kolenkitbuurt, zegt Bayar. "Dit is één van de moeilijkst bereikbare doelgroepen van Nederland. Er heerst veel armoede en mensen spreken de Nederlandse taal vaak niet goed, dat zorgt ervoor dat ze in de problemen komen." Met die problemen kloppen mensen bij Raad is Daad aan. Die helpt ze vervolgens bij alle papierzaken. Ook geven ze trainingen om mensen zelfredzaam te maken.

Geen tijd

De stichting zit op de Bos en Lommerweg. Het pand is eigendom van Eigen Haard en wordt in gebruik genomen door verschillende buurtorganisaties. Doordat de indeling hiervan is gewijzigd, krijgt de stichting nu nog vier uur per week de tijd om mensen te helpen, in plaats van twaalf uur.

Dat is volgens cursusleider Seda Turkmen niet genoeg. "Als iemand hier komt en we hebben van 9.00 uur tot 13.00 uur om mensen te helpen, dan kan het zijn dat we geen tijd hebben voor iemand die dag. Die moet volgende week terugkomen, maar als het dan weer niet lukt... Je weet hoe het gaat met papierzaken. Dan kan iemand te laat zijn, krijg je boetes of rente, en stapelen de problemen zich op." Turkmen wil daarnaast benadrukken dat het voor de mensen in de Kolenkitbuurt vaak al een drempel is om naar de stichting toe te komen, laat staan dat ze de week erna weer terugkomen.

Demonstratie

Voor het gebouw verzamelde gisteren een groep bezorgde Amsterdammers. Er werd gepleit om Raad is Daad de tijd te geven die zij nodig hebben om te helpen. Hulp die voor sommigen keihard nodig is. "Ik kan zelf niet lezen of schrijven. Daarom helpen de mensen mij hier altijd", aldus een mevrouw.