Aanpak snelheid op Zeeweg gaat Ed te langzaam: "Labbekakkerig beleid"

Hoogst verbaasd en zwaar teleurgesteld zijn de Vrienden van Middenduin over het uitstel van maatregelen om de Zeeweg in Bloemendaal veiliger te maken. De provincie heeft eind vorig jaar besloten te wachten met bijvoorbeeld het omlaag brengen van de maximale snelheid. Bij de vergadering van de Provinciale Staten vanavond probeert de natuurbeschermingsorganisatie de provincie weer aan te sporen.

Ed Prins is namens Stichting Vrienden van het Middenduin weer verontwaardigd in de pen geklommen. Bij de vergadering vanavond zal hij zijn protest laten horen. Op de slingerende weg door de duinen moet er volgens hem langzamer worden gereden, voor de veiligheid. Bijkomend voordeel is dat er dan ook minder stikstofuitstoot terecht komt in het Nationaal Park.

Nu mag er op de heuvelachtige en bochtige weg door de duinen 80 kilometer per uur gereden worden. Op sommige plekken wordt wel 60 kilometer geadviseerd.

Veel ongevallen

Maar het verkeer van en naar het strand blijft toch vaak te snel rijden, ook omdat er amper gecontroleerd wordt. De provincie erkent dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden op de Zeeweg, met of zonder botsingen met een overstekend hert. Vooral bij flauwe bochten gaat het vaak mis.

Even leek de provincie de snelheid over de hele route toch te willen verlagen. De vele ingezonden ideeën van burgers na een oproep hiertoe, leken de doorslag te geven. Ed Prins van Stichting Vrienden van Middenduin vertelde indertijd al aan NH hoe hij hoopte op een snelle aanpak van de Zeeweg.

