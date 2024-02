Petitie voor behoud 'klaphekken' wandelbos Groenendaal massaal ondertekend

Hondenbezitters die graag gebruik maken van het losloopgebied in wandelbos Groenendaal in Heemstede zijn bang dat de houten toegangspoortjes tot het bos verdwijnen. De gemeente zou ze niet willen onderhouden. Een petitie tot behoud van de hekken is al ruim 1.600 keer ondertekend.

Een woordvoerder van de gemeente Heemstede laat weten dat de hekken inderdaad worden verwijderd als ze kapot zijn. Dat heeft te maken met het vertrek van de Schotse Hooglanders uit het gebied. "De wandelhekken zijn ooit geplaatst om de grazers binnen de begrensde gebieden te houden. Omdat die niet meer aanwezig zijn in het bos, is ervoor gekozen om de hekken niet meer te repareren als ze stuk gaan en ze te verwijderen. Ook moesten fietsers soms afstappen om de hekken open en dicht te doen."

Op de vraag of de zorgen van hondenbezitters terecht zijn, antwoord de woordvoerder: "Een hondenlosloopgebied is niet per definitie een volledig afgesloten gebied. Hoewel de gemeente de zorgen van de petitietekenaars snapt, is het in elk losloopgebied de verantwoordelijkheid van de hondeneigenaar om de hond bij zich te roepen en houden wanneer er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan."

Recreatiedruk

De initiatiefnemer van de petitie vermoedt ook dat de gemeente de recreatiedruk in het wandelbos wil verminderen door de klaphekken niet langer te onderhouden. Dat is volgens de gemeente niet waar. Recreanten hebben wel invloed op de natuur, maar Groenendaal is nu eenmaal bedoeld voor recreatie, natuur en cultuurhistorie.

"Het weghalen van de hekken heeft ook niet als gevolg dat het geen losloopgebied meer is. Het vraagt alleen meer alertheid van de hondeneigenaren in de buurt van de uitgangen", meldt de woordvoerder.

Geen bezuiniging

Het is niet helemaal duidelijk hoe hoog de geschatte kosten voor het onderhoud van de klaphekken zijn. Het valt namelijk onder het dagelijkse werk van de buitendienst. Maar het gaat niet om een bezuiniging, zegt de gemeente.

"Om het bos toegankelijk te houden voor iedereen is er gekozen voor een ander soort hek dan vroeger. Deze hekken hebben echter als nadeel dat de scharnieren kwetsbaarder zijn. De staat en het onderhoud van de hekken zijn echter geen doorslaggevend argument waarom we ze weghalen. Met het verdwijnen van de grazers zijn de hekken niet meer nodig."