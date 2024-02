Boeren sceptisch over nieuwe duurzame plannen: "Consument betaalt geen 5 euro voor pak melk"

Terwijl boeren massaal naar Den Oever rijden om steun te betuigen aan garnalenvissers, zit ook de kerk in Broek in Waterland stampvol boeren. Zij luisteren naar een lezing van Urgenda over groene bedrijfsvoering. De organisatie wil Nederland in samenwerking met bedrijven, overheden en particulieren verduurzamen en presenteerde de nieuwste plannen. Helemaal overtuigd verlieten de genodigden de kerk niet.

Urgenda is door GroenLinks en de PvdA van de gemeente Waterland uitgenodigd om haar nieuwe plannen uit te leggen. De organisatie zet zich in voor innovatie en duurzaamheid bij Nederlandse bedrijven. De plannen zouden pas over een maand naar buiten komen, maar vanwege de grote belangstelling werden ze vandaag al openbaar gemaakt.

Vaarboer Ferry de Vries uit Landsmeer is aanwezig omdat hij hoopt dat er nog toekomst voor zijn bedrijf is, ook voor zijn kleinkinderen. BBB Statenlid en agrariër Gert Vendrig denkt dat het goed is dat er gesprekken zijn. "We kunnen niet de hele tijd tegenover elkaar staan", zegt hij.

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, is blij met de grote opkomst en denkt dat heel veel mensen juist in gesprek willen gaan en alleen kleine groepen de aandacht opvragen met hun protesten.

Subsidie voor biologisch

Minnesma vertelt over de plannen om meer biodiversiteit in de landbouw te krijgen. Volgens Urgenda is een van de oplossingen om meer subsidie te geven aan biologische boeren. Dat geld zou zich terugverdienen, doordat de zorgkosten minder worden omdat mensen gezonder gaan leven.

In de kerk vragen veel boeren uit de regio die zich af of dat wel rendabel is. Gert Vendrig heeft een melkveehouderij in Ransdorp. Meer geld voor biologisch ondernemen klinkt leuk, maar er zit volgens hem ook een keerzijde aan.

Gevaarlijke constructie

"Het is wel gevaarlijk, want je bent niet meer baas over je eigen inkomen en als de subsidieverstrekker opeens besluit dat niet meer te doen, dan heb je een probleem.", Zegt Vendrig. De Vries denkt dat er wat moet veranderen, maar waarschuwt wel voor hoge prijzen voor de consument "Die gaan geen vijf euro voor een pak melk betalen.", zegt hij tegen NH.

Urgenda begrijpt de zorg bij veel boeren wel en laat weten dat ze graag willen helpen om de overgang naar een groen landbouwbedrijf te maken.