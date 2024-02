Bezettingsproblemen en achterstallig onderhoud bij brandweer langs de kust

Brandweerposten in de regio Alkmaar hebben problemen met de bezetting en achterstallig onderhoud. Als er nu niets gebeurt bij de vrijwillige brandweerposten zou dat in de toekomst tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Het is volgens de brandweer in Schoorl en Bergen hoog tijd voor extra geld en, gek genoeg, nieuwe woningen.

"Ook zijn veel brandweerlieden na hun studie verhuisd, omdat ze hier geen huis kunnen vinden. We moeten dus zorgen voor extra woningen, zodat ze in Bergen kunnen blijven."

Die gaten zijn er niet in de avonden of het weekend, juist wel overdag. Volgens Maikel werken veel vrijwilligers niet meer in het dorp, maar in bijvoorbeeld Amsterdam. "Daardoor is het lastig om overdag genoeg mensen te hebben", legt hij uit in de kazerne aan de Elkshove in Bergen.

Maikel Groet is postcommandant bij de brandweer in Bergen. Hij geeft leiding aan 27 brandweervrijwilligers. "Dat aantal is op zich prima. Het moeten er minimaal 24 en maximaal 32 zijn. Toch kennen we wel problemen, met name bij het vullen van het 24/7 rooster."

De problemen zijn begonnen in 2015, na een grote herstructering. Vanaf dat jaar is niet de gemeente verantwoordelijk voor de vrijwillige brandweer, maar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Volgens Bilal en Maikel moeten ze daar meer naar de werkvloer luisteren en 'niet allerlei regels en beleid bedenken wat daar niet bij aansluit'.

De bezetting van de centrale is niet het enige probleem. Bij de vrijwillige brandweer in Schoorl hebben ze door de jarenlange bezuinigingen ook last van achterstallig onderhoud. Postcommandant Bilal El Boutakmanti: "We missen een voertuig voor de duinen. We hebben wel een combinatievoertuig, dat zowel op straat als door het zand kan rijden. Hierdoor doe je concessies, want hij rijdt trager op de weg en is minder wendbaar in de duinen. Eigenlijk wil je dat niet."

Om de paraatheid te verstevigen zet de Veiligheidsregio in op strategisch gepositioneerde kazernes in hoogrisico gebieden. Die zijn in staat tot brede inzet in de regio. Daarnaast willen ze een flex-pool instellen die ingezet kan worden op vrijwillige posten die, met name overdag, niet kunnen uitrukken.

De veiligheidsregio erkent dat er problemen zijn met de bezetting. Volgens hun cijfers heeft overdag ruim zeventig procent van de posten in meer of mindere mate een beschikbaarheidsprobleem. Met name de bezetting in de kuststrook (Bergen en Schoorl) is kritisch. Daar geeft honderd procent van de posten aan de uitruk overdag niet te kunnen garanderen.

Dit beaamt ook Marco Snijders, die 25 jaar vrijwilliger was bij de brandweer in Egmond aan Zee. "Je bent tegenwoordig een nummer", vertelt hij. "Er zijn van bovenaf allemaal regels bijgekomen. Afgelopen november ben ik zelfs de keuring niet doorgekomen omdat ik de ladder verkeer opzette en een baard had. Dat was erg, je hebt er toch 25 jaar met heel je ziel en zaligheid gewerkt."

Er kleven niet alleen nadelen aan de reorganisatie. Maikel: "Bij een calamiteit meld je met een apparaat of je beschikbaar bent. Die melding komt centraal binnen en zo weten ze daar heel snel of er genoeg brandweermensen zijn. Zo niet dan wordt er meteen een andere post bij geroepen."

Maikel ervaart, net als Marco, ook meer regeldruk en gedoe. "Als je de auto wast, krijg je daar een vergoeding voor. Vroeger vulde je daarvoor een blaadje in. De postcommandant controleerde dat en klaar. Tegenwoordig moet je dat registeren in een app en wordt het centraal geregeld. Dat is een hoop gedoe. Want ja, dan zijn ze hun inloggegevens weer kwijt of komen ze er niet uit. Ze bedenken zoiets centraal, maar dat werkt niet voor de vloer."

Op de vraag of het dan nog wel leuk is om bij de vrijwillige brandweer te zitten, moet Maikel lachen. "Jazeker, het is ontzettend leuk. We hebben een hecht en gezellig team die, net zoals de derde helft bij voetbal, gezamenlijk biertjes drinken. Behalve degene die dienst heeft. We moeten natuurlijk wel kunnen uitrukken."

Reactie Veiligheidsregio NHN

"Bij de start van regionale brandweer in 2015 was de begroting fors lager dan de losse gemeentelijke begrotingen eerder. Dit ging om een bedrag van 7.4 miljoen, maar je kunt hier niet zonder context spreken over een bezuiniging. In 2022 is een bedrag van 1.2 miljoen bezuinigd op de begroting en in de periode van 2015 tot nu is er behalve indexatie geen extra bedrag naar de brandweer gegaan."

"Op het gebied van materieel staat de regio er goed voor en herkennen we het signaal dat er sprake is van achterstallig onderhoud niet. Op het gebied van huisvesting zijn er tal van locaties waar een verbouwing of nieuwe huisvesting noodzakelijk is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze activiteiten. Als een verbouwing of nieuwe huisvesting door omstandigheden langer duurt kan dit natuurlijk als achterstallig onderhoud worden ervaren."