Amsterdam aA nl Fotograaf Carla van de Puttelaar is gefascineerd door huid en daglicht: "Licht is alles"

In de serie Iconen voegen we steeds een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat de Amsterdamse portretfotograaf Carla van de Puttelaar. Huid en licht geven haar inspiratie.

Carla van de Puttelaar in haar atelier - Foto: NH Media

Biografie naam: Carla van de Puttelaar geboren: Zaandam, 1967 beroep: fotograaf, kunsthistoricus erelijst: Esther Kroonprijs (1996), Prix de Rome, basisprijs (2002), PDN Annual (2016), Taylor Wessing Prize (2016), Zilveren Camera (2019)

Carla van de Puttelaar laat een foto zien. Het werk is goed ingepakt in bubbeltjesplastic. Eenmaal uit de verpakking komt een foto tevoorschijn van een tulp die zijn beste tijd heeft gehad, maar daar is ze het niet meer eens. "Ik vind dat niet. Dit is het nachtleven. In het begin is zo'n tulp een beetje een stijve hark. Maar op een gegeven moment gaat ie helemaal los. Hij blijft ook doorgroeien in de vaas. Dan komt ie helemaal tot leven." Tekst gaat door onder de foto

Tulp - Foto: Carla van de Puttelaar

"Je krijgt ook zo'n mooi doorzicht, waardoor je de aderen ziet", zegt Van de Puttelaar. "Ik ben altijd heel erg voor de huid. Dat zie je hier ook verschijnen. Bladeren hebben eigenlijk hetzelfde als wat wij hebben met onze handen. Naarmate je ouder wordt, zucht, krijg je dat je de aderen door de huid heen geen schijnen. Nou, dat hebben zij ook. Alleen gebeurt dat bij tulpen heel snel." Tekst gaat door onder de foto

Tulp (detail) - Foto: Carla van de Puttelaar

Hoe belangrijk is licht voor jou? "Licht is alles voor me. Ik werk alleen maar met daglicht. Vandaag is het een grijze dag. Maar licht veranderd iedere keer weer. Het is één grote soft box, maar het kan ook heel scherp zijn. Dan krijg je het golden hour. Daar heb ik zoveel bijzondere portretten mee gemaakt."

"Ik werk alleen maar met daglicht. Voor mij is licht alles" Carla van de Puttelaar

"Ik moest eens een oude dame fotograferen. Ze was heel enthousiast aan het vertellen. We hadden hele gesprekken, maar ondertussen dacht ik wel: ik moet nog wel die foto maken. Ik vroeg daarom: kun je misschien je haar kammen?" "Er was niks mis met haar haar, maar ik moest iets anders doen. Ze staat op. Loopt door de kamer heen en daar kwam dat prachtige licht naar binnen. Ik wou nog roepen: stop! Maar ze liep al door." Tekst gaat door onder de foto

Portret - Foto: Carla van de Puttelaar

"Ik dacht: die gaat even naar de gang, maar ze ging helemaal naar boven. Ze kwam terug. Toen heb ik gezegd: ga daar staan. Die foto is prachtig geworden en is nu permanent te zien in The National Portrait Gallery in Londen. Dat is toch wel heel erg leuk." Tekst gaat door onder de foto

De foto die haar leven veranderde - Foto: Carla van de Puttelaar

Aan de muur in haar studio hangt een detailfoto van een vrouw. Haar hand rust op haar heup. "Dit is één van mijn vroegste en ook één van mijn beroemdste foto's", zegt Van de Puttelaar. Die foto is mij heel erg dierbaar. Zulke foto's zijn life changers. Dat je denkt: nu heb ik echt mijn stijl gevonden.

"Je komt niet tot je stijl, maar het gebeurt. Dan ben je zelf verbaasd" Carla van de Puttelaar, portretfotograaf

Doe je dan een huppeltje van plezier? "Ik ben het meest blij als ik merk dat die foto goed is. Dat je echt denkt: wow, ik heb een hartstikke goeie foto gemaakt! Dan krijg je het volgende moment als ie is afgedrukt en daarna als ie hangt in een tentoonstelling." Maar hoe krijg je dat voor elkaar, zo'n herkenbare stijl? "Gek hè, dat zoiets gebeurt. Je weet het zelf niet. Het komt uit mijn hoofd. Je komt niet tot je stijl, maar het gebeurt. Dan ben ik zelf ook verbaasd." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen