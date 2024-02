Brand bij elektriciteitsruimte van Pipelife in Enkhuizen, situatie snel onder controle

Verschillende hulpdiensten zijn vannacht naar het Vlakwater in Enkhuizen gereden, waar brand uitgebroken was in een elektriciteitsruimte. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was de situatie snel onder controle. Niemand raakte bij de brand gewond.

Foto: Inter Visual Studio / Danielle Rood

De lichte rookvorming werd vanmorgen rond 5.15 uur ontdekt in een loods van Pipelife, een producent van kunststof leidingsystemen. Een deel van het pand werd daarom ontruimd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de rook voor even in brand was overgegaan. Omdat de brand in een elektriciteitsruimte woedde, werd een speciale eenheid van de brandweer erbij gehaald. Ook netwerkbeheerder Liander kwam naar het Vlakwater in Enkhuizen.

Volgens de veiligheidsregio is geconstateerd dat het om een brand in een intern circuit ging. De situatie was na ongeveer een uur onder controle, waarna het pand aan de eigenaar is overgedragen.