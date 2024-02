Zin in de lente? Ga dan vanmiddag even naar buiten!

Het heeft hard geregend gisteren en vannacht en vanmorgen. "Er is heel veel gevallen, maar wel in lijn met de verwachting", zegt Visser. "Op veel plekken in de provincie viel een dikke 20 millimeter." Gistermiddag kwam er nog wat natte sneeuw uit de lucht, maar inmiddels is het alweer een stuk warmer, vanmorgen een graad of 10.

Vanmiddag komt ook de zon af en toe tevoorschijn en wordt het zo'n 12 tot 13 graden. "Als de zon vanmiddag even doorbreekt, zou je kunnen zeggen dat het een beetje lenteachtig aandoet", zegt de weerman.

Weekendweer

Het weer van morgen is vergelijkbaar met dat van vandaag. 's Ochtends regent het, maar in de middag komt de zon door en is het droog met zo'n 12 tot 13 graden. Aan de kust kan het een paar graden kouder zijn.

"Het wisselvallige weer duurt voort", zegt Visser over zondag. Het wordt dan iets kouder met zo'n 10 graden. Maandag wordt het wisselvallig met 7 graden, waarna de temperatuur weer toeneemt. Winterweer hoeven we voorlopig niet meer te verwachten, aldus Visser.