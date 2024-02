Stoeptegel die dealers moet wegjagen op de Wallen door 'onbekende' weggehaald

Ze werden geplaatst om overlast van dealers tegen te gaan: de zogenoemde 'boltegels' in de Bethaniënstraat op de Amsterdamse Wallen. Maar inmiddels zijn ze verdwenen. Wie de tegels heeft weggehaald, is niet bekend. De gemeente was het in ieder geval niet. Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat er binnenkort nieuwe tegels worden geplaatst.

"We weten dat een onbekende de stoeptegel afgelopen dinsdag heeft weggehaald", zegt de woordvoerder van stadsdeel Centrum. In plaats daarvan staan er nu plantenbakken op het stukje straat.

Dode hoek

De boltegels werden in juli op de hoek van de straat geplaatst, precies op de plek waar dealers vaak staan. Voor de dealers zou de hoek een geliefde plek zijn, omdat er veel toeristen langslopen én omdat de aanwezige camera's er net geen zicht op hebben.

De tegels moeten ervoor zorgen dat het voor de dealers ondoenlijk wordt om op de plek te blijven staan, waardoor ze uiteindelijk vertrekken. Het idee is dat de dealers op die manier nergens ongezien en comfortabel kunnen blijven staan.

Verplaatst

De tegels waren onderdeel van een proef. Omdat het volgens de gemeente inmiddels duidelijk is dat ze werken, worden er binnenkort nieuwe tegels op de hoek van de straat geplaatst.

Hoewel de dealers nu niet meer op de hoek van de Bethaniënstraat staan, is de overlast er nog niet afgenomen. Dealers verplaatsen zich namelijk naar een andere plek in de straat, zeggen buurtbewoners, ondernemers, politieagenten en straatcoaches in een enquête die de gemeente liet afnemen.

De woordvoerder van het stadsdeel benadrukt tegenover AT5 dat er naast de stoeptegels ook andere ideeën worden uitgeprobeerd om het dealen tegen te gaan. "Die gaan we als maatwerk inzetten in gebieden waar gebruikelijke maatregelen, zoals inzet van politie in burger en een groot aantal gebiedsverboden, onvoldoende helpen."