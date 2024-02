Zes gewonden bij ongeluk op Hoofddorpse Kruisweg

Bij een ongeluk op Kruisweg (N196) in Hoofddorp zijn zes personen gewond geraakt. Rond 20.30 uur botsen twee auto's op het kruispunt ter hoogte van de McDonalds om nog onbekende reden op elkaar.

De weg ligt bezaaid met brokstukken en het kruispunt is afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Zes personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niks bekend.