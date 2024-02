Gemiddelde huur studentenkamer benadert de 1000 euro per maand in Amsterdam

Ook dit jaar zijn studenten die op kamers wonen in Amsterdam het duurst uit, blijkt uit cijfers van verhuurplatform Kamernet.nl. De gemiddelde huur bedroeg hier vorig jaar 947 euro per maand, terwijl het landelijk gemiddelde op 551 euro lag. Ook het verschil met de gemiddelde huur in andere steden werd een stuk groter.

Kamernet analyseerde alle woningen die het afgelopen jaar op het platform aangeboden werden. In 2023 waren dat er 157.062. Op de website worden ook studio of appartementen met een of meer kamers aangeboden. Maar het grootste deel van het aanbod bestaat uit kamers.

Verschil

Amsterdamse studentenkamers zijn al jaren de duurste van Nederland, maar omdat de huren hier ook het hardste zijn gestegen, is het verschil met andere steden een stuk groter geworden.

Volgens Kamernet betalen studenten hier gemiddeld 947 euro voor een kamer, bijna 20 procent meer dan in het jaar ervoor. In 2022 kostte een kamer namelijk gemiddeld 791 euro. Een jaar eerder in 2021 lag die prijs rond de 680 euro. Studenten zijn daarmee in twee jaar tijd 39,3 procent meer gaan betalen voor een kamer op Kamernet.

Van de grote studentensteden komt Utrecht nog het dichtst bij Amsterdam in de buurt. Daar was de gemiddelde huur (704 euro per maand) in 2023 14 procent hoger dan een jaar eerder.

In andere steden ligt de gemiddelde huur voor een studentenkamer nog lager. In Rotterdam kost een een kamer gemiddeld 671 euro, in Nijmegen 517 euro en in Groningen 479 euro. In Enschede bestaat er nog een gemiddelde huur 371 euro.

Vroeger

De tijden dat je voor een gemiddelde studentenkamer in Amsterdam minder dan 400 euro betaalde, liggen inmiddels ver achter ons. In 2013 betaalde je gemiddeld 493 euro per maand. Veel te duur, stelde studentenvakbond LSVB toen al.