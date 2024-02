Rest van de avond geen treinverkeer van en naar Schiphol vanwege defecte bovenleiding

NS-personeel is aanwezig om de gestrande reizigers te woord te staan.

Een vrouw die net geland is uit Thailand moet naar Breukelen en besluit een taxi naar station Bijlmer Arena te pakken. Vanaf daar hoopt ze per trein haar weg te kunnen vervolgen.

De sfeer op het station is volgens een NH-verslaggever gemoedelijk. Zo roept een man dat hij naar Schiedam rijdt en nog twee plekjes in zijn auto heeft.

