Hilversummers demonstreren op treinstation voor Gaza

In verschillende steden, zoals Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Zwolle, zijn sinds de oorlog in Gaza demonstraties geweest. Volgens één van de activisten was het tijd dat er nu ook eentje in Hilversum plaats zou vinden: "We willen overal, ook hier in Hilversum, aandacht vragen voor het aanhoudende leed en de mensenrechtenschendingen in Gaza."

In de welkomsthal van station Hilversum begint rond 18.00 uur het protest. Enkele demonstranten zwaaien met vlaggen van Palestina, andere roepen pro-Palestijnse leuzen. "We willen een vredelievend zitprotest houden, waarin we laten zien dat we solidair staan met Palestina. Het doel van de organisatie is niet om reizigers te hinderen, maar om aandacht te vragen voor de voortdurende situatie" zegt dezelfde activist.

Hoe de demonstratie eruit zag, is te zien in bovenstaande video.