Bijna honderd jaar oud filmpje van Koepelkathedraal opgedoken: ''Dit is uniek"

Op internet zijn unieke beelden opgedoken van de Koepelkathedraal in Haarlem. Het is een filmpje van het leggen van de laatste steen door bisschop Aengenent en architect Joseph Cuypers. De beelden zijn bijna een eeuw oud.

Hoogstwaarschijnlijk was het zwartwit-filmpje in 1928 onderdeel van het Polygoonjournaal. Wie de maker is, is ook bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid niet bekend. De beelden leiden onder bewonderaars van de kerk tot opwinding.

"Wat een verrassing", zegt Stephan van Rijt, gids in de kathedrale basiliek en voorzitter van De Vriendenkring Koepelkathedraal, "En dat op het moment dat we het jubileum vieren. Geweldig!"

Geldgebrek

De Koepelkathedraal gaat de beelden gebruiken bij een expositie over Joseph Cuypers, de architect van het imposante gebouw. Cuypers overleed 75 jaar geleden. Zijn kleinzoon schonk de kerk onlangs een bijzondere pentekening van zijn opa.

En nu is er dus ook 'bewegend beeld' te zien van de Limburgse ontwerper. De laatste steen die hij met de bisschop legt in het filmpje, betekende de voltooiing van de twee torens van de kerk. De bouw daarvan was jaren eerder stilgelegd vanwege geldgebrek.