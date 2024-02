Khalid Choukoud meldt zich af voor Groet uit Schoorl Run

De 37-jarige Hagenaar won toen in een tijd van 28 minuten en 34 seconden. Ook Bart van Nunen heeft zich afgemeld bij de organisatie.

Wel is Filmon Tesfu van de partij. De atleet uit Den Helder is in vorm. Hij liep vorige maand in Valencia de 10 kilometer in een knappe tijd van 28 minuten en 12 seconden.

Ook Lucas Nieuweboer staat aan de start van het NK. De atleet uit Heemstede won begin januari de halve marathon van Egmond in een tijd van 1 uur 3 minuten en 34 seconden. Voor het eerst sinds 2006 was er toen weer een Nederlandse winnaar. Nieuweboer laat weten dat hij voor een podiumplek op het NK gaat.