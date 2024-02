Wordt 'gewelddadige' motorclub Hardliners verboden?

Toen de politie midden in de nacht op de deur bonkte omdat buiten brand was uitgebroken, dacht Loek Libert (89) gelijk aan zijn vrouw. Haar hart werkt niet goed en Libert was bang dat ze van schrik weer een hartinfarct zou krijgen. Het liep goed af, maar als ze buiten zien dat hun hele auto in vlammen op is gegaan, zit de schrik er flink in.

Een kwestie van pech, blijkt die volgende dag in Koog aan de Zaan. De brand is waarschijnlijk een signaal aan de buren, verderop in de straat. Eerder lagen daar ook al een vuurwerkbom en een verdacht pakketje in de tuin. In de buurt gaat het verhaal rond dat Lysander de R, oprichter van motorclub Hardliners, vanuit de gevangenis in Zaandam iemand onder druk wilde zetten. 'Praten met justitie' zou binnen zijn motorclub flink worden afgestraft.

De incidenten die in 2021 Koog aan de Zaan schokten, zouden slechts een greep zijn uit het gewelddadige CV van motorclub Hardliners. Justitie hoopt vandaag de rechter te overtuigen dat geweld diep in de haarvaten van de organisatie zit en dat de club, net zoals andere motorclubs, verboden moet worden.

