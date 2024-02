Nachtelijke hectiek bij brand in Haarlemse Stresemannlaan: "Metershoge vlammen!"

De bewoners van de Stresemannlaan in het Haarlemse Schalkwijk moeten er donderdagochtend nog van bijkomen. In een appartementencomplex woedde de nacht ervoor een grote brand. Wie niet wakker werd van de brand zelf, werd dat wel door de hectiek die erop volgde.

Aan de achterkant van het appartementencomplex is duidelijk zichtbaar welke woning het zwaarst getroffen is - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Gebonk en geschreeuw. Dat is wat de bewoners van de Stresemannlaan het eerst horen nadat er brand uit brak in een appartement op de derde verdieping. Daarna sirenes van politieauto’s en een stoet aan brandweerwagens. En zelfs het geluid van een helikopter. De normaal zo stille straat in Schalkwijk staat vlak na 1.00 uur ‘s nachts bol van de hectiek. Het middelpunt is het drie woonlagen tellende appartementencomplex dat vanaf de straatkant is te herkennen aan de galerijen en gele voordeuren. Het is een plek waar mensen beschermd wonen onder begeleiding van de organisatie RIBW K/AM. Metershoge vlammen Buurtbewoner Fred hoort daar de geluiden vandaan komen als hij wakker schrikt. “Help, help!” Terwijl hij op donderdagochtend in de deurpost van zijn woning een sigaretje rookt, vertelt hij wat hij afgelopen nacht hoorde en zag. “De vlammen kwamen metershoog uit de achterkant van de woning.”

Het appartementencomplex aan de Stresemannlaan, de ochtend na alle hectiek - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Anderhalf uur later, rond 2.30 uur, is de brand geblust. De traumahelikopter is uitgerukt, maar neemt uiteindelijk niemand mee. Een bewoner van het appartementencomplex wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, ter controle. Op donderdagochtend, als het licht is, wordt de schade aan de flat pas goed zichtbaar. Eén appartement op de bovenste verdieping is zwartgeblakerd. Het is aannemelijk dat daar de brand is begonnen. De verdiepingen daaronder bleven gespaard. Twee woningen onbewoonbaar Saskia van Daalen, woordvoerder van Pré Wonen, meldt donderdagmiddag dat er twee woningen onbewoonbaar zijn door brandschade. Twee andere woningen hebben waterschade. “Dat is niet dermate ernstig dat de bewoners hun huis uit moeten. We houden daarbij rekening met het feit dat de bewoners liever op hun vertrouwde plek blijven.”

Bij één van de appartementen is de brandschade duidelijk zichtbaar - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Pré Wonen is verantwoordelijk voor het technische beheer van het complex. RIBW K/AM, dat op verschillende plekken in de regio beschermd wonen aanbiedt, huurt de appartementen van Pré Wonen. Maaike Maas van RIBW K/AM laat weten dat het met cliënten in het complex ‘relatief goed’ gaat. “We hebben protocollen voor dit soort situaties.” Diefstal uit politie-auto Het is op donderdagmiddag nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de brand. De politie denkt niet aan brandstichting. Wel hebben agenten een aanhouding verricht. Toen zij op de brand waren afgekomen en hun politie-auto hadden neergezet, heeft een voorbijganger iets uit de openstaande kofferbak gegrist. Het bleek om een kledingstuk van de politie te gaan. De dader is binnen een uur in de kraag gevat.