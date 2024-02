Beeld & Geluid komt naar centrum Hilversum, wat vinden de Hilversummers daarvan?

Nadat winkelketen BCC haar faillissement had aangekondigd vorig jaar, werd door de bewoners van Hilversum de hoop gevestigd op een nieuw MediaMarkt filiaal. Het bleef bij speculaties, want in het pand komt dus het archief van het Nederlands instituut voor Beeld & Geluid.

Beeld & (wisselend) Geluid

Het was vanuit de gemeente al langere tijd bekend dat Beeld & Geluid een plekje zou krijgen in het centrum. Doordat het BCC-pand leeg kwam te staan, is dit proces in sneltreinvaart doorgezet. De MediaMarkt gaf eerder aan interesse te hebben in de plek en door het schaars aanbod aan elektronica winkels in de stad, ging de voorkeur van inwoners hier naar uit.

De Hilversumse meningen op straat zijn echter verdeeld. Het overgrote deel vindt het geen probleem dat Beeld & Geluid in het pand komt. Een aantal mensen is heel enthousiast, omdat Hilversum als 'mediastad' hierdoor nog beter tot haar recht komt.