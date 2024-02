Kayleigh (22) en Manon (21) zijn 'Uitgeestermaatjes' voor eenzame ouderen: "Het samenzijn is vooral belangrijk"

Verpleegkundestudenten Kayleigh Craset en Manon Westerlaken uit Uitgeest zijn pas begin twintig, maar bekommeren zich nu al voor hun (oudere) medemens. Iedere week bezoeken zij hun buddy in Uitgeest om ze te helpen, of gewoon om een leuk uitstapje te maken. "Dit geeft ons zó'n goed gevoel."

In haar geval gaat het om een vrouw van in de zeventig die kampt met chronische vermoeidheid. Het is voor haar een uitdaging om zonder ondersteuning naar buiten te gaan. "Ze bloeit vaak op in de ochtenden, maar de middagen zijn vermoeiend voor haar. Alleen de straat op gaan, maakt haar angstig."

Bij Uitgeestermaatjes worden mensen aan elkaar gekoppeld die goed bij elkaar lijken te passen. Er volgt een eerste kennismaking om te zien of het klikt. "Bij die eerste kennismaking zie je het enthousiasme ervan afspatten. Je merkt echt dat het voor haar van toegevoegde waarde is om iemand te hebben die haar meeneemt op pad", zegt Manon.

'Uitgeestermaatjes' biedt ondersteuning aan mensen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug, zowel op fysiek als mentaal vlak. Kayleigh en Manon brengen zo wekelijks een bezoek aan twee oudere vrouwen in Uitgeest. Dankzij hun opleiding verpleegkunde zijn ze bij de organisatie terechtgekomen en bieden ze nu wekelijks hulp.

Ook tussen haar en haar maatje was er direct een klik. "Vanaf het eerste moment voelt het als een goede match. Het voelt natuurlijk aan, ook al hebben we elkaar slechts twee keer gezien."

Kayleigh's maatje komt ook amper buiten omdat zij slecht ter been is. Het is een vrouw van in de negentig die ook behoefte heeft aan meer sociaal contact. Hoewel haar dochter nog regelmatig langskomt, wil ze haar kinderen niet te veel belasten. "Ze heeft een grote tuin, maar vreest dat ze niet op tijd bij de deur zal zijn als er iemand aanbelt."

De maatjes van Kayleigh en Manon komen door ouderdom en fysieke klachten niet vaak buiten, maar met hun hulp wordt die drempel verlaagd. "Binnenkort gaan we naar het hertenkamp, omdat ze graag de hertjes wil zien", zegt Kayleigh.

"Voor haar is het moeilijk om naar buiten te gaan omdat ze niet goed kan lopen. Meestal blijft ze in de buurt en maakt ze hooguit een korte wandeling. Maar het is voor haar vooral belangrijk om samen te zijn."

Ook voor Manon's maatje is naar buiten gaan een uitdaging. "Mijn maatje wil graag weer eens naar het winkelcentrum, maar vaak is het te vermoeiend voor haar om alleen te gaan. Als we samen gaan, kan ze op iemand rekenen die op haar let. Meestal komt ze niet verder dan het doen van boodschappen in haar eentje. Het geeft me een goed gevoel om haar te motiveren."