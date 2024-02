Bijeenkomst met omstreden leus 'from the river to the sea' in Pakhuis De Zwijger

Justice for Palestine organiseert maandag een bijeenkomst In Pakhuis De Zwijger met de naam 'Designing Return: From the River to the Sea'. De Pro-Palestijnse leus 'from the river to the sea' is omstreden, deze week werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen om ertegen op te treden. "Dat je deze beladen Hamas-leus gebruikt voor je programma's is heel veelzeggend", aldus CIDI-directeur Naomi Mestrum.

Het betreft de zevende bijeenkomst in een reeks, georganiseerd door Justice for Palestine. Volgens de organisatoren richt de programmareeks zich 'op de bredere historische en hedendaagse context van kolonisatie, apartheid en militaire bezetting in Palestina'. "Dit om de gruwelijke aanslag van 7 oktober en de meedogenloze bombardementen op de Gazastrook te voorzien van context", zo staat te lezen.

Reactie Oeds Westerhof (Pakhuis de Zwijger)

"Pakhuis de Zwijger biedt in de reeks Justice for Palestine het podium aan alle geluiden over de situatie in Israël/Palestina die zijn gericht op het vinden van een humanitaire oplossing in lijn met het internationaal recht. Dit in alle gebieden waar het internationaal recht wordt geschonden."

"In deze bijeenkomst van onze reeks staan de VN-resoluties centraal die het recht op terugkeer benoemen en bespreken we hoe dit kan worden bewerkstelligd op een vreedzame manier. Zo stelt de ondertitel duidelijk dat we het gesprek over terugkeer voeren binnen een kader waarin het geen optie is de huidige bewoners gedwongen te verplaatsen. Wij zetten alle moeilijke onderwerpen die spelen op de agenda. Het citeren van de leus in de titel van deze bijeenkomst moet in dat kader worden beoordeeld."

"In eerdere bijeenkomsten in de reeks heeft het standpunt van zowel Israëlische burgers als dat van vertegenwoordigers van de Joodse en Palestijnse gemeenschap in Nederland het podium gekregen. Als er burgers of organisaties in Nederland zijn die vinden dat niet alle stemmen zijn gehoord die zijn gericht op een humanitaire oplossing en mensenrechten, zijn ze van harte uitgenodigd ons te benaderen. Dan kunnen we die meenemen in programma’s in de reeks."