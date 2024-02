Synchroonzwemsters De Brouwer uit Hoofddorp pakken historisch zilver op WK

Het Chinese duo Liuyi en Qianyi Wang was net als in de kwalificaties beter. Het verschil in de finale was miniem. De Chinese tweelingzussen kwamen uit op 250,7729. De Britse vrouwen eindigden als derde met een score van 247,2626.

Bondscoach Esther Jauma omschreef haar gemoedstoestand als "supertrots en gelukkig" en noemde de prestatie van de zussen "ongelooflijk". Vooraf waren er wat twijfels omdat concurrenten als Groot-Brittannië en Spanje de moeilijkheidsgraad van hun oefening voor de finale aanzienlijk omhoog hadden gebracht. "In de kwalificaties hadden we de Engelse en Spaanse vrouwen net achter ons, maar die gingen met 2 en 3 punten omhoog. Wij konden nog iets omhoog, maar hadden niet zo veel reserves meer", vertelde Noortje de Brouwer, via tussenkomst van zwembond KNZB. "We waren even bang want we wilden per se die tweede plaats behouden."

Moeilijkheid

Bijna was de score zelfs goed voor goud, maar de Chinese vrouwen deden het net iets beter. Bregje de Brouwer: "We worden hier vierde en tweede. Ervan uitgaande dat we naar de Spelen gaan zullen we eraan moeten werken de moeilijkheid nog iets omhoog te doen. Maar dat moet niet ten koste gaan van de artisticiteit. We moeten niet vergeten dat we daarop ook goed scoren. Je ziet landen die alleen voor de moeilijkheid gaan en dan in artisticiteit inleveren." Net als bij haar zus was het ongeloof nog steeds groot. "Ik kan het nog niet beseffen."

In de kwalificaties was het verschil met de 27-jarige Chinese meervoudig wereldkampioenen nog meer dan 6 punten. In de finale bleef daar amper drie tienden van over. Namens Groot-Brittannië mochten Kate Shortman en Isabelle Thorpe het brons in ontvangst nemen.