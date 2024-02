Twee gewonden na brand op bedrijventerrein Hoofddorp

Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht door een grote brand op een bedrijventerrein in Hoofddorp. Het vuur brak om 14.20 uur uit en de hulpdiensten rukten groots uit. Inmiddels is het vuur onder controle, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. De oorzaak is nog onduidelijk.

Dat bleek achteraf loos alarm. De sticker hoorde bij een wapen- en munitiehandel die tot oktober in het gebouw had gezeten. De oud-eigenaar was ook op de brand afgekomen nadat hij door de politie was gebeld.

Trillend stond hij NH te woord: "Ik moet nog m'n best doen om rustig te blijven. Ons bedrijf is in oktober verhuisd en alles wat gevaarlijk kan zijn is al weggehaald, maar je schrikt je helemaal rot natuurlijk." Een oud-werknemer bevestigt over de telefoon dat alle handelswaar het gebouw al uit was.

Zijn vrouw is ook meegekomen en denkt vooral aan de nieuwe eigenaren: "Ze zijn zo behulpzaam geweest de laatste tijd, heel zielig dit. We hebben hier nog een paar spullen staan, en ze hebben geholpen met verhuizen."

Twee personen naar ziekenhuis

Naast de twee personen die naar het ziekenhuis moesten voor ademhalingsklachten, zijn nog vijf personen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Of de nieuwe eigenaren daar tussen zaten is onduidelijk.

In welk pand het vuur nu daadwerkelijk is ontstaan is op dit moment onbekend. Naar de oorzaak van de brand wordt nog verder onderzoek gedaan.