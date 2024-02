Grote brand in Hoofddorps bedrijvenpand: twee personen naar het ziekenhuis

Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een grote brand op een bedrijventerrein in Hoofddorp. Er werd groot alarm geslagen: naast brandweer en politie zijn meerdere ambulances op de melding afgekomen. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk, het vuur moet eerst geblust worden.

Nadat de brandweer aankwam bij het pand op de Willem Brocadesdreef besloten zij al snel om op te schalen, toen bleek hoe groot de brand inmiddels was geworden. Inmiddels is de brand onder controle.

Naast de twee personen naar het ziekenhuis, zijn nog vijf personen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

In het pand zitten meerdere bedrijven, bij welke de brand precies is uitgebroken, is onduidelijk. Daarnaast is de oorzaak nog niet met zekerheid vast te stellen.