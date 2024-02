Zwaargewonde man (21) gevonden op Borneokade, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijke zware mishandeling van een 21-jarige man in Oost of in het centrum. Het slachtoffer werd donderdagochtend 25 januari aangetroffen op de Borneokade in Oost, in de buurt van zijn woning.

Via Burgernet heeft de politie een bericht over de mishandeling verspreid. Het slachtoffer was in de nacht van woensdag op donderdag op een feestje in West. Hij fietste rond 03.45 uur met een vriendin naar huis, maar bij het Alexanderplein koos ze haar eigen weg en ging het slachtoffer alleen verder.

Drie uur

Het slachtoffer had daarna eigenlijk na zeven minuten thuis moeten zijn, maar deed er drie uur over. Hij is tussen 04.00 uur en 07.00 uur in de omgeving ergens tussen het Alexanderplein tot aan de Borneokade mogelijk mishandeld of op een andere manier gewond geraakt.

"Hij fietste op een oude, hoge zwarte herenfiets met bagagedrager", schrijft de politie. "Wie heeft er iets gezien met betrekking tot een mishandeling dan wel een ongeval?"

Brief

Familieleden van het slachtoffer hebben begin deze maand een brief in de buurt verspreid. Zij schreven dat de gewonde man is geholpen door een buurtbewoner, die bij hen aanbelde. De 21-jarige man was zijn sleutels en fiets kwijtgeraakt. Volgens de politie bleek na onderzoek in het ziekenhuis dat hij 'zeer ernstig letsel aan zijn hoofd' had.

Getuigen die personen hebben gezien die zich vreemd gedroegen, verdachte voertuigen zagen of camerabeelden hebben worden gevraagd zich te melden.