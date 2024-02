Moeder en dochter door oplettende buurman uit brandend huis gered

Een oplettende buurman heeft vanmiddag een moeder en haar kind met een ladder uit een brandende woning in Hilversum gered. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 14.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. De brand is inmiddels geblust.

Een oplettende buurman zag de vlammen ook en kwam gelijk in actie. Door een ladder tegen de achterkant van het huis te zetten, lukte het hem om de moeder en haar kind naar buiten te helpen. Beiden zijn met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn.

De brand brak rond 14.00 uur uit in de keuken van een woning op de eerste etage aan de Larenseweg in Hilversum. Volgens een woordvoerder van de brandweer sloegen de vlammen uit het huis.

