Een zee aan duurzame energie: zo wordt stroom opgewekt uit de golven bij Texel

Vorige week werd in Den Haag een rapport gepresenteerd over de Wadden dat de overheid moet kietelen om meer met dit soort alternatieve duurzame energiebronnen te doen. Zon- en windenergie krijgen nu alle aandacht. Maar het Waddenfonds vindt dat er ook naar andere mogelijkheden gekeken moet worden, zeker in dat gebied. Slowmill in Den Helder was één van de Noord-Hollandse bedrijven dat meedeed aan het onderzoek.

"Als je kijkt naar golfenergie dan hoef je alleen maar een lijn van 10 kilometer aan golfenergie-apparaten in zee te leggen om heel Texel van energie te voorzien", zegt directeur Erwin Meijboom. Zover is het nog niet, de komende tijd wordt hard gesleuteld aan een demonstratie-exemplaar die eind dit jaar voor de kust moet komen te liggen. "Wij zijn het eerste Nederlandse bedrijf dat met golfenergie op de Nederlandse Noordzee heeft getest."

"Water is 800 keer dichter dan wind. Dus je kunt uit hetzelfde oppervlakte veel meer energie halen dan wind", legt Meijboom uit. "Verder is het voordeel dat je golfenergie niet ziet vanaf het strand. Voor de Waddeneilanden met alle toeristen heel belangrijk. En golfenergie is een heel betrouwbare en continue energiebron. Golven gaan constant door en je kunt er dus altijd energie uit halen. Het is daardoor een prima aanvulling voor als de zon niet schijnt of de wind niet waait."

Het rapport van het Waddenfonds, uitgevoerd door TNO, richt zich op 2030. Volgens de berekeningen zou golfstroom, in combinatie met getijdenstroom (eb en vloed) en energie uit het samenkomen van zoet- en zoutwater, de hele Waddenregio veel kunnen opleveren. Dat is al over zes jaar.

Inzetten

"2030 lijkt ver weg, maar is eigenlijk al heel dichtbij", zegt Meijboom. "Je moet nu al plannen gaan maken. Daar zijn wij in ieder geval mee bezig. Dit jaar maken we een eerste unit. Daarna willen we golfparken gaan bouwen. En daar dan als Nederland en regio vol op inzetten. Voor 2030 is het mogelijk voor ons om 1 gigawatt aan energie te produceren. Daar kan je dan, samen met de bestaande duurzame bronnen, alle huishoudens in Noord-Nederland mee van stroom voorzien. Als we willen kan het."