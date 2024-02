Bluesmuzikant Robbert Fossen stopt verdriet van zieke zoontje in nieuwe muziek

Met zijn donkere stem als handelsmerk is Robbert Fossen uit Stroet is al 35 jaar een graag geziene gast in het bluescircuit van Nederland. Afgelopen jaar werd de bluesmuzikant op de proef gesteld nadat zijn zoontje van twee ernstig ziek werd. Tegelijkertijd ontstond zijn nieuwe band Memphis Soul Stew. "Door muziek te luisteren kon ik lekker janken en door muziek te maken, had ik afleiding."

Het dorp Stroet in de Kop van Noord-Holland ligt er tussen de kale velden en bomen wat verlaten bij. Het huis van Robbert Fossen is te herkennen aan de patio in aanbouw en de oude blauw witte Amerikaanse pick-up op het grasveldje. Binnen tokkelt Fossen op een gitaar een bluesrifje zoals we dat kennen van de Robbert Johnson of Jimmie Reed. Lage stem Dan begint hij te zingen en hoor je direct het unieke talent van deze man. "Ik heb altijd een lage stem gehad, zit in de familie, mijn zoon heeft ook weer een lage stem. Maar veel zingen en slijtage geeft ook dat randje en ik moet toegeven dat ik in het verleden ook veel gerookt heb." Robbert groeide op in Heemstede. Samen met een neefje deelde hij de liefde voor muziek. In eerste instantie waren ze gek op rock-'n-roll van Elvis, Little Richard en Jerry Lee Lewis. "Toen hoorde ik opeens iets voorbij komen dat anders was", vertelt Robbert "Het bleek Muddy Waters te zijn. Toen was ik verkocht." De jonge Robbert haalde uit de bibliotheek de ene na de andere bluesplaat en ontdekte zo de roots van de popmuziek en raakte verknocht.

Robbert Fossen op de heilige grond van Memphis USA - Foto: NH Media

Zijn donkere stem, het muzikale talent en de liefde voor de blues hebben hem veel gebracht. De afgelopen dertig jaar trad hij zowel solo, in duo of met verschillende bands op in talloze kroegen en op verschillende podia en festivals. Get off on it! Met de Robbert Fossen Band maakte hij vijf jaar geleden het album Get off on it!. In 2014 werd Robbert uitgekozen tot Blueszanger van het Jaar en werd zijn band Bluesband van het Jaar. Een jaar eerder stond hij in de finale van the International Blues Challenge Memphis 2013, de grootste blues wedstrijd in de wereld op de heilige grond van Memphis USA. "Dan sta je in dat enorme Orpheum Theatre waar alle grote pop, rock en blues muzikanten vanaf de jaren zestig gestaan hebben", glimt Fossen. "Ja, dat is toch wel erkenning, hoewel het geen vet platencontract heeft opgeleverd."

Robbert en zijn zoontje Floyd - Foto: NH Media

Het afgelopen jaar sloeg de blues hard toe in het leven van Robbert Fossen. Samen met zijn jonge vrouw Suus, die hij leerde kennen op het Bluesfestival Texel, kregen ze een paar jaar geleden een zoontje, Floyd. Leven tot stilstand Tot schrik van Robbert en Suus werd bij het jongetje vorig jaar een tumor gevonden. Het luidde een tumultueuze periode in met veel ziekenhuisbezoeken, chemo's en operaties. "Het gewone leven komt eigenlijk tot stilstand", vertelt Robbert "Gelukkig zitten we nu aan de goede kant van de lijn en ziet het er goed uit voor Floyd." In deze periode vond Robbert niet alleen steun bij zijn vrouw, vrienden en familie maar ook bij de muziek. "Ik zette dan muziek op en dan kon ik tenminste even lekker janken", vertelt hij met vochtige ogen. Nieuwe band Robbert formeerde in de afgelopen maanden een nieuwe band: Memphis Soul Stew. "Met muzikanten uit de directe omgeving kon ik zo nu en dan afspreken om te spelen. Dat gaf ook de nodige afleiding", vertelt hij. Wat als afleiding begon, is nu een serieus project geworden. Met Memphis Soul Stew gaat hij verder dan alleen de blues. "We spelen alles wat in Memphis in de jaren zestig, zeventig en tachtig aan stijlen bij elkaar kwam. Dus niet alleen blues, maar ook soul, rock-'n-roll, country, R&B en gospel", vertelt Robbert. "Ik speel ook minder gitaar en sta meer te zingen. En dat ontlaadt, heerlijk." Robbert Fossen en zijn Memphis Soul Stew staan zaterdag 10 februari op podium Scagon in Schagen en op 24 maart in De Zevenskoop in Den Helder.

Robbert en zijn Memphis Soul Stew - Foto: NH Media