Lift bij metrostation Bijlmer Arena al weken kapot: "Het is kansloos"

Die zorg is volgens een medewerker van NS die we op het perron spreken niet onterecht. Hij zag het vorige week nog fout gaan, toen een moeder met de kinderwagen enkele traptreden naar beneden viel.

Het is 09.00 uur 's ochtends op station Bijlmer Arena. Een moeder stapt de metro uit en loopt met een wandelwagen richting de lift. Het duurt niet lang voordat ze zich realiseert dat de lift wéér stuk is. Dat wordt sjouwen met de kinderwagen. "Met een beetje geluk helpt iemand me. Toch ben ik bang dat ik een keer van die trap val", vertelt ze.

"Dat is geen optie. Dan kom ik te laat op mijn afspraak", reageert een man. Even overweegt hij de roltrap te pakken, maar dat is op één been toch een flinke uitdaging. "Eerlijk gezegd ben ik een beetje bang", en dan zit er maar één ding op: hinkelend de trap af.

Reizigers die gebruik willen maken van de lift naar het perron, worden in de GVB app doorverwezen naar station Strandvliet. Maar dat is bijna een kwartier lopen. Zit je al in de metro en wil je eruit bij station Bijlmer Arena? Dan kun je doorreizen naar station Diemen-Zuid of Holendrecht. Vanaf daar vertrekken er bussen.

Eerder waren er ook al problemen. De lift ging op 30 november door een defecte deurbesturing. Twee weken later, 15 december, is dit opgelost. Maar een maand later is het weer raak. Dat het zo lang duurt om de lift te maken horen we vaker: het duurt lang voordat het ontbrekende onderdeel er is. Deze keer moet het uit Zweden komen.

Het GVB laat weten dat dat onderdeel inmiddels binnen is. Het is nu wachten op de herkeuring van de lift. Wanneer dat gaat gebeuren weten ze nog niet. "We doen er alles aan om dat deze week nog te laten gebeuren", aldus een woordvoerder.