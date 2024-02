Bussumse tv-makers Toos en Frits schrijven boek over hun grote idool Lee Towers

Ze kwamen elkaar tegen bij zijn concerten, maar ook in het werkveld, bij de televisie. Toos werkt al jaren als verslaggeefster en Frits als cameraman voor de lokale omroep. Toen Lee ze ooit een keer vrijkaarten gaf voor zijn concert in Ahoy kreeg hij van Toos en Frits als dank een grote taart en zo ontstond een traditie. "Frits en ik zijn de mensen van de taart. Als we Lee zien, krijgt hij dat van ons. Op zijn veertigste verjaardag die groots werd gevierd kwam ik als 'speciale gast' binnen met in mijn handen een grote verjaardagstaart."

Frits van den Berg legde in 1982 het eerste contact met Leen Huijzer, de echte naam van Lee Towers. De toen al bekende zanger was aangehouden wegens te hard rijden en raakte zijn rijbewijs kwijt. Frits zag zijn kans schoon en solliciteerde naar een baan als chauffeur. De baan kreeg hij niet, want Lee reed inmiddels zelf alweer, maar het contact was geboren.

Inmiddels is Lee 77 jaar en treedt nog altijd op. Toos: "Al die mooie momenten die wij met hem hebben beleefd wilden we bundelen in een boek. We zijn er drie jaar mee bezig geweest en afgelopen week hebben we hem het boek overhandigd. Het was een verrassing, zijn vrouw Laura zat in het complot."

Niet gek dat het boek verstopt zat in een taartdoos onder bakjes met koekjes. Lee is oprecht ontroerd: "Dit keer geen taart, maar iets heel bijzonders, veel mooiers, een fotoboek van al die momenten die we samen hebben beleefd."