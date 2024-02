Guur weer op komst: hier gaat het vanmiddag en vanavond sneeuwen

Je kan vanmiddag maar beter lekker onder een dekentje op de bank liggen: het gaat in de hele provincie keihard regenen en boven Alkmaar is er grote kans op natte sneeuw. Een groot front met neerslag trekt over Nederland en daar plukken we de rest van de middag én vanavond de vruchten van.

De natte sneeuw valt voornamelijk boven de lijn van Alkmaar. In de rest van Noord-Holland gaat het flink regenen. Plaatselijk kan er wel 20 millimeter regen vallen.

De regenbuien beginnen in de loop van de middag, later vandaag zal dat in het noordelijk deel in onze provincie overgaan in natte sneeuw. Dat komt omdat de temperatuur daar lager ligt dan in de rest van de provincie.

Zachte lucht

Het winterweer is van korte duur, want komende nacht komt er warme lucht naar onze provincie en morgen wordt het een stuk zachter met 9 tot 10 graden in de ochtend tot 12-13 graden in de middag. De regen trekt weg en af en toe komt de zon door. Aan het begin van de middag is het droog en wat zonnig, later op de dag worden opnieuw buien verwacht.