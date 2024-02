Meer groen, minder parkeerchaos en een nieuw riool: Westerstraat gaat flink op de schop

In de drukbezochte Westerstraat in Enkhuizen wordt het huidige rioolstelsel vervangen door een stelsel dat klimaatbestendig is. En omdat de straat toch al op de schop gaat, mogen omwonenden meedenken over de herinrichting. Daar werd flink gehoor aan gegeven.

Omwonenden van de Westerstraat horen de ontwerpplannen aan - Foto: NH/Maarten Edelenbosch

Het gaat om een forse operatie, vertelde wethouder Win Bijman tijdens een drukbezochte bewonersavond in partycentrum De Nieuwe Doelen, maar wel een noodzakelijke om in de toekomst droge voeten te houden. Met het oog op klimaatverandering kiest de gemeente Enkhuizen voor een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt hiermee apart afgevoerd. Dit heeft als voordeel dat bij hevige regenval het riool niet overbelast raakt. "We willen voorkomen dat het riool overbelast raakt, vooral als er veel regen valt in korte tijd", vertelde wethouder Win Bijman al eerder aan NH. Het gaat om het deel vanaf de Koepoort tot de Paulus Potterstraat. Parkeerchaos Nu de Westerstraat toch op de schop gaat wordt ook de straat, een belangrijke verkeersader van en naar het centrum, opnieuw ingericht. Om omwonenden vroegtijdig bij de herinrichting te betrekken, was er vorig jaar een online enquête gehouden. En daar kwamen flink wat wensen uit. Zo is er behoefte aan extra parkeerruimte, moet er meer groen komen en veiligere verkeersstromen. Vooral de parkeerchaos in de Westerstraat zijn omwonenden beu. De eerste vijftien dagen van de maand moeten zij aan de ene kant van de straat parkeren, en de rest van de maand aan de andere kant. "Ik heb zo'n situatie zoals hier nog nooit eerder meegemaakt", vertelde Rob Grim, stedenbouwkundige bij ontwerpbureau CB5. Maar ook de overlast door ‘luizenpoep’ moet worden aangepakt. Omwonenden zijn not amused, zo werd tijdens de bewonersavond duidelijk. Veroorzaker van dit leed: de lindebladluis, die geparkeerde auto’s, woningen en tuinmeubilair in de zomer bedekt onder een vieze, klevende laag. Drie varianten Wel plaatste de gemeente er een kanttekening bij. "Het is een smalle straat waardoor niet alle wensen ingewilligd kunnen worden", zei Bijman. En dus moesten er compromissen worden gesloten. Tekst gaat verder onder de foto:

Drie varianten van de heringerichte Westerstraat - Foto: Gemeente Enkhuizen/CB5

Drie varianten Ontwerpbureau CB5 heeft drie varianten opgesteld. Variant 1 is eigenlijk zoals het nu al is - behalve dan de manier van parkeren - maar dan met een opknapbeurt. Variant 2 moet voor meer groen in de straat zorgen, bijvoorbeeld ook bij de Koepoort. Ook wordt het parkeren daar anders: niet meer tegen de stoep aan maar juist op de stoep. Daarvoor wordt een gedeelte van de bomen weggehaald, zodat ertussen geparkeerd kan worden. Variant 3 is vrijwel hetzelfde als variant 2, maar dan met een klassieke uitstraling.

Verzakkingen? Ook waren er veel zorgen of de straat door de herinrichting niet te smal wordt. "Het is nu al vaak te krap", zei een omwonende. Hij verwees naar het Venedie waar twee vrachtwagens niet langs elkaar kunnen rijden. Omwonenden vrezen dat de aanleg van het rioolstelsel gaat leiden tot verzakkingen en scheuren in muren en gevels. "Wordt er een nulmeting gedaan om eventuele schade te monitoren?", vroeg een omwonende. "Het gaat om vrijwel allemaal oude en historische woningen, en voor de riolering moet drie meter diep in de grond worden gegraven." De gemeente moest daarop het antwoord schuldig blijven, maar gaat het uitzoeken. De gemeente is van plan om meer participatieavonden te organiseren. Naar verwachting wil Enkhuizen rond 2025/2026 - als alles meezit - beginnen met de werkzaamheden. Hoeveel het gaat kosten, is nog niet duidelijk.

Lees ook West-Friesland Nieuw rioolstelsel moet Enkhuizen beschermen tegen natte voeten bij hevige regenval